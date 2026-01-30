Pmi in cantiere alla Camera agevolazioni fiscali per i temporary manager

La Camera dei Deputati lavora a nuove agevolazioni fiscali per le piccole e medie imprese. In cantiere c’è un fondo da 30 milioni di euro che offre crediti d’imposta dal 20 al 30%, in base alle dimensioni dell’azienda. L’obiettivo è incentivare le assunzioni di temporary manager e sostenere la crescita delle imprese più piccole. La misura, ancora in fase di definizione, potrebbe arrivare presto in Parlamento.

L'idea è semplice: finanziare con un fondo da 30 milioni di euro crediti d'imposta dal 20 al 30% - a seconda delle dimensioni dell'impresa - alle Pmi che assumono un temporary manager, un dirigente "a tempo" che garantisca competenze specifiche per il superamento di frangenti aziendali difficili, come un cambio generazionale o un progetto di sviluppo complesso. A raccontare i contenuti della proposta di legge AC 2474, da poco all'esame della commissione Finanze della Camera è il relatore Guerino Testa (FdI), che a Parlamento24 evidenzia tra gli aspetti innovativi il fatto che «il lavoro del manager a tempo, chiamato per esempio a risolvere un problema di bilancio, verrà misurato, per capire se l'obiettivo è stato raggiunto», valutando in particolare l'impatto «sulle EBITDA quindi sugli utili che l'azienda poi riesce a dichiarare».

