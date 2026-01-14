Basket Europe Cup | Reggio Emilia batte il Bosna Sarajevo con Thor e resta a punteggio pieno
Reggio Emilia conquista la terza vittoria consecutiva nella seconda fase della Europe Cup di basket, battendo il Bosna Sarajevo. Dopo un primo tempo difficile, gli emiliani hanno preso il controllo nel secondo tempo, portando a casa un successo netto. La squadra si conferma a punteggio pieno e continua il cammino nella competizione.
Terzo successo su tre partite per Reggio Emilia nella seconda fase della Europe Cup di basket e successo netto per gli emiliani contro il Bosna Sarajevo, con i padroni di casa che soffrono un tempo, poi nella ripresa scappano via e chiudono il discorso. Parte bene Reggio Emilia, che sospinta dai punti di Tomas Woldetensae allunga subito nei primi minuti e con la tripla di Caupain tocca il +10 a metà primo quarto. Non riescono a entrare in partita i bosniaci, fermi a 5 punti segnati, e così Reggio scappa via, arrivando anche sul +16 prima che gli ospiti trovino nuovamente la via del canestro. Un contro parziale riavvicina il Bosna e si va al primo stop sul 21-14. 🔗 Leggi su Oasport.it
