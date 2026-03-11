Reggio Emilia | caldo estremo e nebbia la crisi climatica

A Reggio Emilia, le temperature si sono alzate notevolmente e si sono formate fitte nebbie, mentre le condizioni climatiche peggiorano con il passare del tempo. La città si trova al 93° posto su una lista di 107 comuni italiani per qualità del clima, evidenziando un peggioramento rispetto al passato. La situazione atmosferica attuale coinvolge condizioni estreme e persistenti.

Reggio Emilia si colloca al 93° posto su una graduatoria di 107 comuni italiani per qualità climatica, segnando un peggioramento preoccupante delle condizioni atmosferiche locali. L’analisi basata su dieci anni di dati rivela un aumento costante delle notti tropicali e una drastica riduzione dei giorni con temperature sotto i tre gradi percepiti. Il territorio emiliano-romagnolo sta vivendo una trasformazione termica accelerata: mentre la nebbia rimane un compagno fedele della pianura padana, il caldo estremo e la scarsa ventilazione stanno diventando la nuova normalità per gli abitanti della città. L’ombra della nebbia e il peso del calore. La posizione di Reggio nella classifica generale non è casuale ma riflette una serie di indicatori che puntano verso un clima sempre più estremo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

