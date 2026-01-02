Analisi climatica 2025 a Cascina Pisa | un anno estremo tra caldo record e piogge eccezionali

L’analisi climatica di Cascina nel 2025 evidenzia un anno caratterizzato da eventi climatici estremi, tra temperature record e piogge intense. Secondo gli aggiornamenti di Meteo POP, questa stagione ha mostrato forti variazioni atmosferiche, riflettendo un cambiamento significativo nel clima locale. Questi dati forniscono una panoramica importante per comprendere le tendenze climatiche in provincia di Pisa e le possibili implicazioni future.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Il 2025 è stato un anno di forti contrasti climatici per l'area di Cascina, in provincia di Pisa. Temperature persistentemente sopra la media, ondate di calore prolungate e un regime pluviometrico eccezionalmente abbondante hanno reso questo anno uno dei più significativi dell'intera serie storica locale. In questo articolo viene presentata un' analisi climatica dettagliata del 2025, basata sui dati della nostra stazione meteorologica attiva dal 2016, con confronto diretto con gli anni 2023 e 2024, al fine di inquadrare le recenti tendenze climatiche della Pianura Pisana nel contesto del cambiamento climatico in atto.

