Reggio | alimentare e ceramica trainano la ripresa

Nel quarto trimestre del 2025, la produzione della manifattura nella provincia di Reggio Emilia è aumentata dell’1,1 per cento, mentre il fatturato ha registrato un incremento dello 0,6 per cento. Le aziende del settore alimentare e della ceramica sono state le principali protagoniste di questa ripresa, contribuendo a migliorare i dati complessivi dell’industria locale.

La manifattura della provincia di Reggio Emilia ha mostrato segnali di ripresa nel quarto trimestre del 2025, con la produzione in crescita dell'1,1% e il fatturato che sale dello 0,6%. Questi dati, resi noti dall'ufficio studi e statistica della Camera di Commercio, indicano una stabilizzazione dopo un periodo di incertezza economica. I settori alimentare e ceramico trainano l'andamento positivo con un incremento produttivo del 7,2%, mentre altri comparti come il metalmeccanico registrano ancora flessioni negative. Nonostante l'aumento della produzione, gli ordini ricevuti hanno subito un lieve calo dello 0,3%, sebbene si registri un incremento nelle richieste provenienti dai mercati esteri.