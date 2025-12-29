La produzione di fragole nella Piana del Sele | l’utilizzo delle tecnologie contro gli sprechi
Abbiamo visitato l’azienda “Francesco Truono” nella Piana del Sele, un esempio di innovazione nella coltivazione di fragole. Qui si utilizzano tecniche di produzione
La produzione di fragole nella Piana del Sele: siamo stati presso l’azienda “Francesco Truono” per parlare del “fuori suolo” e dell’utilizzo delle tecnologie contro gli sprechi. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Spaccio nella Piana del Sele e Agro nocerino, prescrizione per 21 imputati
Leggi anche: Ladri in azione nel salernitano: nuovi colpi nella Piana del Sele e in Cilento
Il cavolfiore della Piana del Sele diventa Igp - Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea di ieri è stata registrata la denominazione "Cavolfiore della Piana del Sele Igp". ansa.it
I prodotti di alta qualità lanciano la piana del Sele - E non solo perché in quell’area vocata, in provincia di Salerno, si concentrano grandi eccellenze, dalla rucola alla castagna ... ilmattino.it
ANBI, Piana del Sele: un esempio virtuoso nella gestione delle risorse idriche - Vincenzi (ANBI): "È un'eccellenza nazionale, ma è anche la testimonianza che si può operare pure in Italia con lungimiranza" L'estate del 2024 continua a registrare record negativi per le ondate di ... affaritaliani.it
La mia produzione natalizia continua Deliziosi BISCOTTI USSARI, tipici biscotti tedeschi che si realizzano nel periodo natalizio gustosa una pasta frolla profumata alle nocciole con un solco farcito di marmellata di fragole o lamponi...QUI RICETTA - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.