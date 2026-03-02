Referendum appuntamenti pubblici e gazebo sulla riforma della giustizia

In vista delle elezioni referendarie sulla riforma costituzionale della giustizia, previste per il 22 e il 23 marzo, il territorio veronese si sta organizzando con incontri pubblici e gazebo informativi. Questi eventi sono stati annunciati per permettere ai cittadini di conoscere meglio i dettagli della proposta e di confrontarsi con i rappresentanti delle diverse posizioni. La mobilitazione riguarda diverse zone della provincia e mira a coinvolgere la comunità locale.

In vista delle imminenti votazioni referendarie sulla riforma costituzionale della giustizia fissate per il 22 e il 23 marzo, il territorio veronese si prepara a una serie di appuntamenti volti ad approfondire i contenuti del provvedimento. I partiti di centrodestra e i comitati promotori del. 🔗 Leggi su Veronasera.it Referendum sulla giustizia, il PD scende in piazza: gazebo in tutta la provinciaIl Partito Democratico della provincia di Sondrio scende in piazza per il NO al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei... Antonio Di Pietro vota Sì alla riforma della giustizia Contenuti e approfondimenti su Referendum. Temi più discussi: Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Tre incontri sul referendum sulla riforma costituzionale della magistratura; Giornata di mobilitazione straordinaria per il No alla legge Nordio-Meloni, il 7 marzo iniziative in tutto il Paese; Referendum sulla giustizia: cinque incontri sul territorio per il no. Referendum giustizia, quando si vota, cosa dice il quesito e cosa cambia in caso di vittoria del sì: ecco cosa sapereVenti giorni. È questo il tempo che segna il cronometro; il tempo che ci separa dal referendum confermativo destinato a ridisegnare gli equilibri della magistratura italiana. Tutti ... leggo.it Referendum giustizia, sì e no, gli appuntamenti: oggi in città arriva GasparriPolitica: L appuntamento con il ministro, alle 17,30 all audotorium Confcommercio, apre una settimana di eventi pubblici a Modena e provincia ... lapressa.it Il sondaggio sul referendum giustizia 2026 realizzato dall’istituto Piepoli premia il Sì con il 54%. In questo caso lo stacco con il No, al 46%, è ancora ampio. Anche l’affluenza è in crescita, con il 45% degli italiani intenzionati ad andare a votare il 22 e 23 marzo. - facebook.com facebook Il 22 e 23 marzo vince la giustizia giusta se VOTI SI! #referendum #riformagiustizia #votiamoSI #GovernoMeloni @GiorgiaMeloni @FratellidItalia x.com