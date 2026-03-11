Referendum sulla giustizia nuove sedi di voto per 24 sezioni a Perugia

A Perugia, alcuni seggi elettorali subiranno spostamenti di sede in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Questi cambiamenti riguardano 24 sezioni e saranno in vigore già dalla prossima consultazione elettorale. Le nuove collocazioni sono state comunicate e interesseranno le sezioni coinvolte nel voto.

Cambi in vista per i seggi a Perugia. Spostamenti di sede che riguardano alcune sezioni elettorali e che saranno in vigore già dalla prossima consultazione elettorale, ovvero il voto per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.E allora, andando a vedere il dettaglio, la sezione 29 si.