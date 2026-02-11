Il presidente ucraino Zelensky starebbe pensando a nuove elezioni e potrebbe annunciare il voto il 24 febbraio, giorno in cui si ricorderà il quarto anno di guerra con la Russia. La data segna anche un possibile referendum sulla pace. La decisione potrebbe cambiare di nuovo gli scenari politici e militari nel Paese.

Il 24 febbraio 2026 segnerà l’inizio del quarto anno di guerra tra Russia e Ucraina. Un anniversario che molti leader europei, e non solo, hanno sperato di non vedere mai arrivare. L’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti aveva riacceso la speranza che il conflitto potesse arrivare ad una conclusione in tempi brevi. Nel corso della campagna elettorale per la corsa alla Casa Bianca, il Tycoon aveva più volte ribadito che il suo potere gli avrebbe permesso di giungere ad un accordo con tempistiche straordinarie. Sono bastati pochi mesi e qualche incontro con i leader dei Paesi coinvolti nella guerra, l’ucraino Volodymyr Zelensky e il russo Vladimir Putin, per far comprendere a Trump che la situazione era più complessa di quanto mai immaginato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, Zelensky valuta nuove elezioni: il 24 febbraio potrebbe annunciare il voto e il referendum sulla pace

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara a parlare alla nazione il 24 febbraio, giorno del quarto anniversario dell'invasione russa.

Il 24 febbraio, ricorrono quattro anni dall'inizio della guerra in Ucraina.

