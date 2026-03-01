Mai detto che voterò No al referendum Sal Da Vinci smentisce la fake news della sinistra

Durante una conferenza stampa, Sal Da Vinci ha negato di aver mai espresso un sostegno al No al referendum sulla giustizia. Ha precisato di non aver mai dichiarato di voler votare contro la riforma e ha dedicato alcuni istanti a smentire una notizia falsa diffusa dalla sinistra. La sua dichiarazione ha interrotto un momento di confronto pubblico, chiarendo la sua posizione in modo netto.

Ha dovuto impiegare qualche secondo della sua conferenza stampa da trionfatore per smentire categoricamente un suo eventuale (e surreale) endorsement a favore del No al referendum sulla giustizia. Sal Da Vinci, freschissimo vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo, lo dichiara chiaramente a seguito di una domanda posta da un giornalista nel roof del teatro Ariston: “Non ho mai dichiarato nulla su questo argomento, perché credo che ognuno fino all’ultimo momento può decidere di fare e dire quello che vuole. Non mi sono mai esposto da questo punto di vista e quindi è una fake news”, ha dichiarato l’artista napoletano. Questa... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell’esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9%. Nel voto totale (c - facebook.com facebook