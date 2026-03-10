Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci la premier su Per sempre sì prima del referendum | È un bel regalo L’idea per i comizi

Venerdì scorso, durante un vertice internazionale con leader di Francia, Regno Unito e Germania sul conflitto in Iran, la premier italiana ha chiamato Sal Da Vinci. La conversazione è avvenuta prima del referendum sul brano “Per sempre sì” e si è concentrata su un possibile regalo musicale. Meloni ha poi menzionato l’idea di utilizzare questa telefonata come spunto per i comizi elettorali.

Venerdì scorso, tra un vertice per la crisi internazionale con Macron, Starmer e Merz sul conflitto in Iran, Giorgia Meloni ha ritagliato qualche minuto per una telefonata meno istituzionale. Come rivelato da Repubblica, che cita due fonti distinte, la premier ha chiamato Sal Da Vinci, al secolo Salvatore Michael Sorrentino, poco prima della sua esibizione allo stadio Maradona, in occasione della partita Napoli-Torino. Complimenti per la vittoria al Festival, e poi una frase che ha il sapore di qualcosa di più di una semplice battuta: «La tua "Per sempre sì" è pure un regalo per il referendum». "Per sempre sì" potrebbe diventare l'inno della campagna referendaria di FdI.