Sanremo 2026 Jurman | Fedez si è fidato di me Sal Da Vinci canzone furba Aka7even mi ha offeso ma ha talento

Il Festival di Sanremo 2026 sta per arrivare al suo verdetto e Fanpage.it ha intervistato Luca Jurman, che ha espresso giudizi sui principali artisti in gara. Ha commentato la fiducia di Fedez nei suoi confronti, ha definito la canzone di Sal Da Vinci

Il Festival di Sanremo 2026 sta per proclamare il vincitore. Fanpage.it ha chiesto a Luca Jurman un giudizio tecnico sui Big. Il noto vocal coach ha dichiarato: "C'è stata un'involuzione". Poi ha detto la sua su Fedez e Masini, Serena Brancale, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Aka7even e LDA, Patty Pravo, Tredici Pietro e gli altri cantanti in gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sal Da Vinci canta “Per sempre si” a Sanremo 2026: testo della canzone e significato

Sanremo 2026, Sal Da Vinci canta Per sempre sì. Testo e di cosa parla la canzoneSal Da Vinci ha attraversato generazioni, palchi, matrimoni, radio, piazze, feste di paese e teatri, portando avanti un modo di cantare passionale,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Ancora polemiche su Fedez: spunta il presunto cachet di Luca Jurman a Sanremo 2026; Marco Masini ha oscurato Fedez: la collaborazione è diventata un cameo del rapper; Fedez a lezione di canto da Luca Jurman per prepararsi a Sanremo; Fedez, il segreto a Sanremo è la mental coach che sbloccò Jacobs a Tokyo: Luca Jurman ha aiutato il canto, ma con Nicoletta Romanazzi non subisco più quel palco.

Come si sono conosciuti Fedez e Luca Jurman, il vocal coach che l’ha preparato per Sanremo 2026In attesa di conoscere la vincitrice o il vincitore del festival, ecco com’è nata la collaborazione per Male necessario ... cosmopolitan.com

Ancora polemiche su Fedez: spunta il presunto cachet di Luca Jurman a Sanremo 2026Se inizialmente i siti di gossip l’avevano descritta come l’arma segreta che avrebbe permesso a Fedez di aggiudicarsi la vittoria di Sanremo 2026 insieme a Marco Masini, ora sembrano prevalere le no ... rds.it

La vera sorpresa di questo festival è Sal Da Vinci, che sta spopolando sui social con la sua “Per sempre sì”. Anche Mahmood e Alex Del Piero hanno imitato la coreografia del pezzo, già diventata virale. Secondo voi chi vincerà - facebook.com facebook

Sal Da Vinci ripercorre mezzo secolo di carriera tra rifiuti, promesse mantenute e una standing ovation che lo ha colto di sorpresa. «La vita è un campionato», dice. E difende la sua canzone, Per sempre sì, come un inno all’amore universale: «Le canzoni non x.com