Referendum Nordio | Bartolozzi sempre leale con me

Da lapresse.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro ha dichiarato che la collaborazione con un collega si basa sulla lealtà, sottolineando che questa è la qualità principale che si deve aspettare da chi lavora con lui. Ha inoltre affermato che il collega in questione si è sempre mostrato fedele nel suo impegno. La conversazione si è concentrata sulla relazione tra i due e sulla fiducia reciproca.

“La fedeltà è la prima dote che deve avere chi collabora con un ministro, nel senso che deve essere leale come è sempre stata la dottoressa. Non c’entrano nulla altre illazioni come state facendo voi in maniera impropria”. Così il ministro della Difesa Carlo Nordio a margine di un evento per il referendum sulla Giustizia a Roma, sollecitato sulle dichiarazioni della sua capa di gabinetto, Giusi Bartolozzi. Referendum, Nordio: "Gratteri? Affermazioni gravi. Da me nessuna azione disciplinare" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it

referendum nordio bartolozzi sempre leale con me
© Lapresse.it - Referendum, Nordio: "Bartolozzi sempre leale con me”

Articoli correlati

Referendum Giustizia, Nordio: “Bartolozzi non deve dimettersi, ha chiarito e si scuserà”Giusi Bartolozzi “ha già chiarito il suo punto di vista che non si riferiva assolutamente a tutta la magistratura, ma soltanto a quella piccola parte...

Referendum, Nordio: “Dimissioni Bartolozzi? Considerazioni che al momento non vengono prese”(Adnkronos) – "Io faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle.

Una raccolta di contenuti su Referendum Nordio Bartolozzi sempre...

Temi più discussi: Meloni in campo per riforma Giustizia, bufera su Bartolozzi. Opposizioni: Nordio venga in Aula; Referendum, polemica per le parole di Bartolozzi. Nordio: Sono certo che si scuserà; Bartolozzi: ''Plotone' riferito a effetti drammatici sugli innocenti'; Referendum, Nordio: Bartolozzi non deve dimettersi, ha chiarito e si scuserà.

Nordio: Bartolozzi sempre fedele, dimissioni per cose più serieIl ministro della Giustizia considera chiuso il caso che ha coinvolto la sua capa di gabinetto. Gratteri e la polemica con il Foglio? Da me nessuna azione ... repubblica.it

Nordio: Bartolozzi sempre stata leale. Vostre illazioni improprieIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, concede una brevissima battuta ai cronisti al termine dell’evento a Roma con i giovani per il Sì al Referendum al cinema Adriano. Incalzato sul caso della ... repubblica.it

Digita per trovare news e video correlati.