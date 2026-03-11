Referendum Nordio | Bartolozzi sempre leale con me

Il ministro ha dichiarato che la collaborazione con un collega si basa sulla lealtà, sottolineando che questa è la qualità principale che si deve aspettare da chi lavora con lui. Ha inoltre affermato che il collega in questione si è sempre mostrato fedele nel suo impegno. La conversazione si è concentrata sulla relazione tra i due e sulla fiducia reciproca.

“La fedeltà è la prima dote che deve avere chi collabora con un ministro, nel senso che deve essere leale come è sempre stata la dottoressa. Non c’entrano nulla altre illazioni come state facendo voi in maniera impropria”. Così il ministro della Difesa Carlo Nordio a margine di un evento per il referendum sulla Giustizia a Roma, sollecitato sulle dichiarazioni della sua capa di gabinetto, Giusi Bartolozzi. Referendum, Nordio: "Gratteri? Affermazioni gravi. Da me nessuna azione disciplinare" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum, Nordio: "Bartolozzi sempre leale con me” Articoli correlati Referendum Giustizia, Nordio: “Bartolozzi non deve dimettersi, ha chiarito e si scuserà”Giusi Bartolozzi “ha già chiarito il suo punto di vista che non si riferiva assolutamente a tutta la magistratura, ma soltanto a quella piccola parte... Referendum, Nordio: “Dimissioni Bartolozzi? Considerazioni che al momento non vengono prese”(Adnkronos) – "Io faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle. Una raccolta di contenuti su Referendum Nordio Bartolozzi sempre... Temi più discussi: Meloni in campo per riforma Giustizia, bufera su Bartolozzi. Opposizioni: Nordio venga in Aula; Referendum, polemica per le parole di Bartolozzi. Nordio: Sono certo che si scuserà; Bartolozzi: ''Plotone' riferito a effetti drammatici sugli innocenti'; Referendum, Nordio: Bartolozzi non deve dimettersi, ha chiarito e si scuserà. Nordio: Bartolozzi sempre fedele, dimissioni per cose più serieIl ministro della Giustizia considera chiuso il caso che ha coinvolto la sua capa di gabinetto. Gratteri e la polemica con il Foglio? Da me nessuna azione ... repubblica.it Nordio: Bartolozzi sempre stata leale. Vostre illazioni improprieIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, concede una brevissima battuta ai cronisti al termine dell’evento a Roma con i giovani per il Sì al Referendum al cinema Adriano. Incalzato sul caso della ... repubblica.it Sal Da Vinci smentisce le indiscrezioni trapelate ieri secondo cui Giorgia Meloni era intenzionata ad usare il suo brano per la campagne per il "Si" al Referendum. Sarà vero Diteci la vostra #saldavinci #sanremo #referendum - facebook.com facebook Gratteri: «Con voi del "Foglio" faremo i conti dopo il referendum». Bufera per le parole del procuratore x.com