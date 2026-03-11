Referendum non solo Sal Da Vinci | ecco le colonne sonore del Sì e del No

Da lettera43.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano pochi giorni al referendum sulla riforma della magistratura e le campagne si intensificano. Da una parte ci sono le voci che sostengono il Sì, dall’altra quelle che difendono il No, entrambe accompagnate da colonne sonore che rappresentano i loro messaggi. Gli attori coinvolti nel dibattito cercano di convincere gli elettori con diverse strategie e iniziative pubbliche.

Con l’avvicinarsi della data del referendum sulla riforma della magistratura, si moltiplicano gli appelli. No, non stiamo parlando solo di quelli social et orbi dei testimonial vip dei due fronti, i vari Montanari, Gratteri, Di Pietro, Bertolozzi e compagnia cantante. Ma anche quelli dei semplici cittadini. Se Giorgia Meloni ha sfoderato come arma neomelodica la sanremese Per sempre sì di Sal Da Vinci, ecco qualche consiglio di variazione sul tema. E per gli indecisi non resta che affidarsi a un Fiorello d’annata. Possibili colonne sonore per i sostenitori del Sì:. Stupendo di Vasco Rossi (occhio però a tagliarla al momento giusto visto che il testo recita: «Sì stupendo! Mi viene il vomito»). 🔗 Leggi su Lettera43.it

referendum non solo sal da vinci ecco le colonne sonore del s236 e del no
© Lettera43.it - Referendum, non solo Sal Da Vinci: ecco le colonne sonore del Sì e del No

Articoli correlati

Giorgia Meloni chiama Sal Da Vinci: “Per sempre sì” diventerà la colonna sonora del referendum?Secondo quanto riportato da La Repubblica, la premier Giorgia Meloni ha telefonato al vincitore di Sanremo poco prima del suo concerto allo stadio...

Giorgia Meloni e FdI vogliono Per sempre sì di Sal Da Vinci per il Referendum: no comment del cantante a FanpageFratelli d’Italia vorrebbe usare “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, vincitrice di Sanremo, per la campagna sul referendum sulla giustizia.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum non solo Sal Da Vinci ecco...

Temi più discussi: Referendum, Sì Riforma: Da Gratteri fake news su Sal Da Vinci; Il trionfo di Sal Da Vinci. Ad Rossi: Con De Martino progetto pluriennale; La tua 'Per sempre sì' è un regalo per il referendum: la telefonata a sorpresa di Giorgia Meloni a Sal Da Vinci; Ha vinto il sì, per ora. Sal Da Vinci alla guida del paese, De Martino nuovo ayatollah.

sal da vinci referendum non solo salSal Da Vinci smentisce l’uso di Per sempre sì da parte di Giorgia Meloni per il referendumSanremo 2026 ha consacrato Sal Da Vinci come protagonista assoluto, ma negli ultimi giorni il suo trionfo è finito anche nelle speculazioni politiche. ilsipontino.net

Referendum, Sal Da Vinci: Meloni ha chiamato solo per farmi i complimenti, il resto sono fake newsSal Da Vinci smentisce le voci secondo cui Giorgia Meloni gli avrebbe chiesto, in una telefonata, di usare il brano vincente a Sanremo 'Per Sempre Sì' per la ... lapresse.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.