Mancano pochi giorni al referendum sulla riforma della magistratura e le campagne si intensificano. Da una parte ci sono le voci che sostengono il Sì, dall’altra quelle che difendono il No, entrambe accompagnate da colonne sonore che rappresentano i loro messaggi. Gli attori coinvolti nel dibattito cercano di convincere gli elettori con diverse strategie e iniziative pubbliche.

Con l’avvicinarsi della data del referendum sulla riforma della magistratura, si moltiplicano gli appelli. No, non stiamo parlando solo di quelli social et orbi dei testimonial vip dei due fronti, i vari Montanari, Gratteri, Di Pietro, Bertolozzi e compagnia cantante. Ma anche quelli dei semplici cittadini. Se Giorgia Meloni ha sfoderato come arma neomelodica la sanremese Per sempre sì di Sal Da Vinci, ecco qualche consiglio di variazione sul tema. E per gli indecisi non resta che affidarsi a un Fiorello d’annata. Possibili colonne sonore per i sostenitori del Sì:. Stupendo di Vasco Rossi (occhio però a tagliarla al momento giusto visto che il testo recita: «Sì stupendo! Mi viene il vomito»). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Referendum, non solo Sal Da Vinci: ecco le colonne sonore del Sì e del No

