Giorgia Meloni e FdI vogliono Per sempre sì di Sal Da Vinci per il Referendum | no comment del cantante a Fanpage

Fratelli d’Italia ha manifestato l’intenzione di utilizzare la canzone “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo, come colonna sonora per la campagna sul referendum sulla giustizia. Il cantante non ha rilasciato commenti su questa decisione, e al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dell’artista. La questione riguarda la possibile integrazione del brano nelle attività di comunicazione politica.