Giorgia Meloni e FdI vogliono Per sempre sì di Sal Da Vinci per il Referendum | no comment del cantante a Fanpage
Fratelli d’Italia ha manifestato l’intenzione di utilizzare la canzone “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo, come colonna sonora per la campagna sul referendum sulla giustizia. Il cantante non ha rilasciato commenti su questa decisione, e al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dell’artista. La questione riguarda la possibile integrazione del brano nelle attività di comunicazione politica.
Fratelli d’Italia vorrebbe usare “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, vincitrice di Sanremo, per la campagna sul referendum sulla giustizia. Il cantante però non si è mai espresso sul voto e a Fanpage dice: "". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Giorgia Meloni chiama Sal Da Vinci: “Per sempre sì” diventerà la colonna sonora del referendum?Secondo quanto riportato da La Repubblica, la premier Giorgia Meloni ha telefonato al vincitore di Sanremo poco prima del suo concerto allo stadio...
Leggi anche: "La tua 'Per sempre sì' è un regalo per il referendum": la telefonata a sorpresa di Giorgia Meloni a Sal Da Vinci
