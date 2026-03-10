Giorgia Meloni chiama Sal Da Vinci | Per sempre sì diventerà la colonna sonora del referendum?

La premier Giorgia Meloni ha chiamato Sal Da Vinci poco prima del suo concerto allo stadio Maradona e gli ha detto “Per sempre sì”. La conversazione è stata riportata da La Repubblica e si pensa che la canzone possa diventare la colonna sonora di un referendum. Non ci sono altre informazioni disponibili sul contenuto della chiamata o sui motivi di questa comunicazione.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la premier Giorgia Meloni ha telefonato al vincitore di Sanremo poco prima del suo concerto allo stadio Maradona. Dentro FdI l'idea di usare il tormentone dell'Ariston nei comizi viene presa sempre più sul serio. Già giovedì, a Milano. Venerdì scorso, a margine di una serie di telefonate dell'E4 con i leader europei, Macron, Starmer, Merz, sulla crisi in Iran, Giorgia Meloni ha trovato il tempo per un'altra chiamata, di tutt'altro tenore. Destinatario: Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo con Per sempre sì. La telefonata è avvenuta pochi minuti prima che il cantautore napoletano salisse sul palco dello stadio Diego Armando Maradona, in occasione di Napoli-Torino. Referendum, Meloni pronta a giocarsi la carta Sal Da Vinci: Fratelli d'Italia vorrebbe usare Per sempre sì per i comizi finali in vista del voto del 22 e 23 marzo: la premier avrebbe già contattato il cantante vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo. Meloni arruola Sal Da Vinci: La tua canzone regalo per il sì: FdI vorrebbe usare il tormentone per i comizi finali. La leader il 12 a Milano: previsti vip e giuristi come Cassese. Ieri Giuseppe Conte ha telefonato a tutti i leader delle opposizioni – tranne Carlo Calenda – per chiedere di costruire una risoluzione comune per le comunicazioni al Parlamento di Giorgia Meloni, con al centro un passaggio sull'Ucraina.