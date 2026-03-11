Durante un dibattito pubblico, un rappresentante della città di Napoli ha criticato aspramente alcuni protagonisti del referendum, definendoli “psichedelici” e “terrificanti”. La discussione si è concentrata sulla mancanza di strumenti nel sistema costituzionale per sospendere un referendum qualora emergano evidenti problemi legati ai partecipanti. La conversazione ha coinvolto vari interventi di esponenti locali, evidenziando il disappunto rispetto alle procedure attuali.

“Perché i nostri Costituenti non hanno previsto la possibilità di sospendere un referendum nel caso si manifestasse una palese inadeguatezza dei suoi protagonisti?“. Un dubbio che lo assale, lecito. Una provocazione, ancor più lecita. Osvaldo Napoli, della segreteria di Azione, è così che incornicia le ultime polemiche che orbitano intorno al referendum sulla riforma della Giustizia, nate da quelli che si cerca di far passare come scivoloni. I riferimenti sono immediati. “Ho letto – spiega il deputato con una cerca verve – le dichiarazioni psichedeliche di Giusy Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia; ho letto le terrificanti minacce al Foglio di Nicola Gratteri, capo della procura di Napoli“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, Napoli (Az) affonda tutti: “Bartolozzi psichedelica, Gratteri terrificante”

