Il vicepremier ha espresso opinioni contrastanti sul referendum sulla giustizia, affermando di non condividere le posizioni di Bartolozzi, mentre ha dichiarato che Gratteri suscita timore. Il riferimento del politico si rivolge sia al capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusi, sia alle opinioni di altri esponenti coinvolti nel dibattito. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sulla differenza di vedute all’interno del panorama politico italiano.

“Giusi Bartolozzi ha detto cose che non condivido ma è molto grave quanto ha detto Gratteri, perché lui può esercitare un potere per reprimere qualcuno, mi mette paura una dichiarazione del genere“. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è netto ed è così che commenta le ultime polemiche orbitate intorno al referendum della Giustizia. Due giorni fa, nel corso di un dibattito televisivo sulla riforma Nordio andato in onda sull’emittente siciliana TeleColor, il capo di gabinetto di via Arenula, aveva dichiarato: “Votate “Sì” e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione“. La stessa Bartolozzi aveva poi aggiustato il tiro, ribadendo il rispetto per i giudici, di cui anche lei fa parte, ma sottolineando come, a suo parere, esisterebbe una parte “correntizzata” dei togati che condizionerebbe il sistema. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Referendum Giustizia, Tajani: "Non condivido Bartolozzi, ma Gratteri fa paura"

