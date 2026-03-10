Referendum Giachetti | Vittoria sì? Facciamo parlare Gratteri e mandiamo Bartolozzi in vacanza

Durante la conferenza stampa alla Camera dei Deputati per presentare l’intergruppo, un esponente ha commentato la possibile vittoria del sì al referendum, invitando a ascoltare le opinioni di un noto esponente giudiziario e proseguendo con una battuta sul mandare in vacanza un altro politico. L’evento si è focalizzato sull’imminente consultazione popolare e sulle figure coinvolte nel dibattito.

Durante la conferenza stampa alla Camera dei Deputati di presentazione dell’intergruppo parlamentare per il sì al referendum sulla giustizia è stato toccato anche il caso della capo di gabinetto del ministro Nordio Giusi Bartolozzi, che in una trasmissione televisiva locale aveva dichiarato: “Con il sì togliamo di mezzo la magistratura”. Bartolozzi, con una nota, ha poi chiarito di essere stata fraintesa e anche il ministro Nordio è intervenuto in sua difesa, dicendo che aveva chiarito quanto affermato. Durante la conferenza, quindi, l’onorevole di Italia Viva Roberto Giachetti, membro dell’intergruppo insieme, tra gli altri, a Ettore Rosato... 🔗 Leggi su Lapresse.it

