Luciano Masini parla il carabiniere che uccise l’accoltellatore | Mi ha attaccato 2 volte dovevo sparare

Villa Verucchio (Rimini), 13 febbraio 2026 – Luciano Masini, il carabiniere che ha sparato all’accoltellatore durante una tentata aggressione, spiega per la prima volta le ragioni del suo gesto: “Mi ha attaccato due volte, dovevo sparare”. Masini ha raccontato che l’uomo ha tentato di colpirlo con un coltello in più occasioni, e che l’intervento è stato inevitabile per difendersi e proteggere gli altri presenti. La sua testimonianza è arrivata in un’intervista televisiva su Rete 4, dove ha descritto i momenti concitati di quella notte.

Villa Verucchio (Rimini), 13 febbraio 2026 – Luciano Masini rompe il silenzio e lo fa in prima serata, ospite di "Dritto e rovescio" su Rete 4, intervistato da Paolo Del Debbio. Un ritorno pubblico che riaccende i riflettori su una delle vicende più delicate degli ultimi mesi nel Riminese: quella che lo ha visto coinvolto la notte di Capodanno, quando durante un intervento di servizio esplose alcuni colpi di pistola che costarono la vita al 23enne egiziano Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta. Il video del carabiniere che spara all'aggressore Per quell'episodio era stato aperto un fascicolo per omicidio colposo.