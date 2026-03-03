Fini | Voto Sì al referendum è una riforma necessaria Meloni? Ha collocato l’Italia dalla parte giusta

Un politico ha dichiarato che voterà sì al referendum, definendo la riforma come necessaria, e ha aggiunto che la posizione dell’Italia è corretta sotto il governo attuale. Ha inoltre commentato che il mondo si è liberato di un leader iraniano, ritenendo che l’Iran abbia avuto responsabilità in numerosi crimini, sia in modo diretto che indiretto. La sua analisi si concentra sulla situazione politica e internazionale.

"La situazione è in evoluzione ma, detto con chiarezza: considero un fatto positivo che il mondo si sia liberato di un tagliagole come Khamenei, l'Iran è stato direttamente o indirettamente responsabile di troppi crimini. Questo, però, non significa che sia caduto il regime degli Ayatollah. Quel sistema si regge ancora su centinaia di migliaia di uomini, tra Basij e Pasdaran, addestrati all'odio contro gli Stati Uniti e contro Israele e, soprattutto, integrati da decenni in un vero sistema di potere", così Gianfranco Fini, presidente emerito della Camera dei Deputati, già vicepremier e Ministro degli Esteri, in un'intervista a BeeMagazine, rivista online del Gruppo The Skill.