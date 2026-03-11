Un articolo riporta che un avvocato ha dichiarato al Foglio che, dopo il voto sul referendum, ci saranno conseguenze con gli interlocutori coinvolti. Inoltre, si afferma che un pubblico ufficiale è stato contattato per chiarire una presunta affermazione su un cantante che avrebbe intenzione di votare

(Adnkronos) – "Abbiamo chiamato Gratteri per capire perché ha detto che Sal Da Vinci voterà 'no' al referendum (falso). Ci ha detto: scherzavo. E ha aggiunto: 'Se dovete speculare fate pure. Tanto dopo il referendum con voi del Foglio faremo i conti, tireremo su una rete'". Lo racconta su X il direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa, postando l'articolo uscito questa mattina sul suo giornale nel quale si riporta la conversazione con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri sul caso Sal Da Vinci. Il fresco vincitore di Sanremo, 'reo' di aver cantato 'Per sempre sì' in era di Referendum, è diventato... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Gratteri: "Su Sal Da Vinci scherzavo, e con voi del Foglio dopo il referendum faremo i conti"Il procuratore di Napoli: “Da Gramellini giocavo su Sal Da Vinci, che voterebbe No e canta Sì.

Leggi anche: Un inquietante Gratteri contro i giornalisti del Foglio: “Faremo i conti con voi dopo il referendum: tireremo una rete”

Referendum, Travaglio sul Nove: Gratteri Ha stanato gli indagati per il sì. Scontro con Sallusti

Approfondimenti e contenuti su Referendum l avvertimento' di Gratteri...

Temi più discussi: Referendum, lavvertimento’ di Gratteri al Foglio: Dopo il voto con voi faremo i conti; Referendum, Meloni posta un video: Basta bufale, andate a votare e votate sì. I giudici hanno perso autorevolezza; Referendum, Tg1 non ascolta richiamo Agcom: più spazio al governo contro le toghe in 48 ore; Io, pluripregiudicato, conosco i tribunali. Per questo voterò No.

Referendum, l''avvertimento' di Gratteri al Foglio: Dopo il voto con voi faremo i contiLo racconta su X il direttore Claudio Cerasa, postando l'articolo uscito questa mattina sul suo giornale nel quale si riporta la conversazione con il procuratore di Napoli sul caso Sal Da Vinci ... adnkronos.com

Referendum, le possibili conseguenze per il governo se vince il «No»Privi dei sondaggi che orientano (o disorientano?) le discussioni sul referendum del 22 e 23 marzo, si continua a girare intorno alla domanda: se la riforma Nordio verrà bocciata, quali conseguenze ... giornaledibrescia.it

Attacchi su tutti i fronti in Medio Oriente. La guerra non è ancora finita e non si sa quanto durerà. La premier Meloni sarà domani in Parlamento per le comunicazioni sulla crisi in Iran. Intanto si avvicina il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Ne parliam - facebook.com facebook

Referendum magistratura, Kustermann: “Separare chi giudica da chi accusa è il buonsenso dei nostri nonni” x.com