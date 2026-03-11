Alle ore 23 di domenica 22 marzo, i dati disponibili indicano che il sì al referendum sulla giustizia potrebbe prevalere se l'affluenza supera il 35%, mentre il no avrebbe la meglio in caso contrario. La consultazione riguarda la riforma approvata dal Centrodestra e si svolge con dieci giorni rimanenti prima dell'apertura delle urne. Le singole regioni mostrano differenze che potrebbero influenzare l'esito finale.

Mancano dieci giorni all'apertura delle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia varata dal Centrodestra. I sondaggi, che ufficialmente non si possono pubblicare, stanno mandando letteralmente in tilt le forze politiche. C'è chi assicura che il SI' alla separazione delle carriere, ai due Csm e all'Alta Corte sia avanti ampiamente, chi afferma chi sia in leggero vantaggio e addirittura c'è anche chi sostiene il contrario ovvero che in testa ci sia il NO alla riforma del ministro Carlo Nordio, della premier Giorgia Meloni e tanto cara soprattutto a Forza Italia in nome di Silvio Berlusconi. Fondamentale per capire come finirà l'esito della partita - spiegano politici di ogni schieramento e sondaggisti - sarà l'affluenza alle urne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia, SI' favorito in caso di affluenza sopra il 35%, il NO prevarrebbe in caso di affluenza più bassa

