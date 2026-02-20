Referendum giustizia sondaggio | affluenza decisiva due scenari opposti
Un sondaggio di Youtrend per Sky TG24 rivela che la partecipazione al referendum sulla riforma della giustizia potrebbe decidere il risultato. Con un mese alla consultazione del 22 e 23 marzo 2026, i numeri mostrano due possibili esiti opposti, a seconda di quante persone si recheranno ai seggi. La sfida ora riguarda la voglia di votare degli italiani, che potrebbe fare la differenza tra vincere o perdere. La data si avvicina rapidamente.
(Adnkronos) – Partita ancora aperta per il referendum sulla riforma della giustizia giustizia, almeno secondo l'ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24 a un mese dalla consultazione in programma il 22 e 23 marzo 2026. Secondo il rilevamento, molto dipenderà da quanti andranno al voto. Al momento il Sì è in testa con il 51,0% nello scenario con affluenza alta (59,6%, includendo coloro che voterebbero sicuramente o probabilmente) e il No è avanti al 51,5% in quello con affluenza bassa (48,0%, considerando solo coloro che voterebbero sicuramente). C'è un trend da evidenziare rispetto al precedente sondaggio reso noto l'11 febbraio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Referendum giustizia: con l’obiettivo di spiegare al meglio i contenuti del referendum e di illustrare le posizioni di contrari e favorevoli, Il Tirreno ha organizzato un forum dal titolo “L’ora delle scelte”. Qui il link per la diretta x.com
