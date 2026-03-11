Referendum giustizia flashmob di FdI a Strasburgo per il Sì

Gli eurodeputati di Fratelli d’Italia e del gruppo European Conservatives and Reformists Group hanno organizzato un flashmob nel cortile del Parlamento europeo di Strasburgo, formando un grande simbolo umano con la scritta «Sì» in sostegno al referendum sulla giustizia. L’evento è stato realizzato con l’obiettivo di manifestare pubblicamente il loro sostegno alla consultazione popolare.

Nel cortile interno del Parlamento europeo di Strasburgo, tra le arcate della torre circolare dell'edificio Louise Weiss, un gruppo di eurodeputati ha formato con i propri corpi una grande scritta «Sì». È il flashmob organizzato oggi da Fratelli d'Italia insieme ai rappresentanti del gruppo European Conservatives and Reformists Group a sostegno del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Secondo il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, il voto rappresenta un passaggio importante per avvicinare l'Italia agli standard europei. «Il Sì alla riforma della giustizia ci allinea all'Europa», ha dichiarato, sottolineando che nella maggior parte dei Paesi membri dell'Unione – 25 su 27 – è già prevista la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti.