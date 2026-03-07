Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vincenzo Santangelo, ha partecipato questa mattina a Teano a un gazebo informativo promosso dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia. L’occasione era dedicata alla campagna a favore del Sì nel referendum sulla riforma della giustizia. Santangelo si è presentato tra i cittadini per discutere e promuovere la sua posizione sulla consultazione popolare.

“Ho voluto essere presente – dichiara Santangelo – per ringraziare i militanti e i cittadini che stanno portando avanti con passione questa campagna referendaria. Il Sì significa scegliere una giustizia più efficiente, più rapida e più vicina alle esigenze reali delle persone. Basta con processi che durano decenni: la separazione delle carriere e le altre misure in discussione sono passi concreti per restituire fiducia ai cittadini e tutelare meglio le vittime”. “A Teano – conclude Santangelo – si respira aria di partecipazione vera. Continuiamo così: il Sì al referendum è un Sì alla giustizia che funziona, alla legalità e al diritto dei cittadini a processi rapidi e certi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum sulla giustizia: Santangelo (FdI) al gazebo di Teano per il Sì

