Referendum giustizia l' assist di Milena Gabanelli al fronte del sì | il video rilanciato da FdI

Milena Gabanelli si schiera a favore del sì sul referendum giustizia. La giornalista ha condiviso un video in cui spiega che le toghe che sbagliano non pagano automaticamente. Il video, rilanciato sui social da Fratelli d’Italia, ha suscitato molte reazioni. La Gabanelli evidenzia che il sistema non punisce sempre gli errori dei magistrati, una posizione che alimenta il dibattito sulla riforma.

Un video, rilanciato da FdI sui social. La protagonista? Milena Gabanelli che presentava un'inchiesta sulla magistratura: le toghe che sbagliano, pagano? Risposta - quella della Gabanelli - negativa. Un video, di due minuti e mezzo, che FdI rilancia in vista del referendum sulla riforma della giustizia. "Basta privilegi: il principio chi sbaglia paga deve valere per i giudici come per tutti i cittadini. Per questo, con la riforma, vogliamo istituire l’Alta Corte disciplinare, un organismo terzo e indipendente a garanzia della responsabilità, dell’equilibrio e della fiducia dei cittadini nella giustizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il procuratore Gratteri ha annunciato di aver presentato una denuncia contro Fratelli d’Italia per aver utilizzato un suo vecchio video a sostegno del sì al Referendum sulla Giustizia.

Al referendum sulla Giustizia, è importante esprimere il proprio voto.

