Referendum Giustizia direttore ‘Il Foglio’ | Gratteri dice che con noi farà i conti dopo il voto

Il direttore de “Il Foglio” ha riferito di aver contattato il procuratore Gratteri per chiarire una sua affermazione riguardante il voto di Sal Da Vinci al referendum sulla giustizia. Gratteri ha dichiarato che avrebbe “fatto i conti” con loro dopo il voto, ma in seguito è stato precisato che l’affermazione relativa al voto di Da Vinci era falsa.

“Abbiamo chiamato Gratteri per capire perché ha detto che Sal Da Vinci voterà ‘no’ al referendum (falso). Ci ha detto: ‘scherzavo’. E ha aggiunto: ‘Se dovete speculare fate pure. Tanto dopo il referendum con voi del Foglio faremo i conti, tireremo su una rete'”. È quanto rivela su X il direttore del Foglio Claudio Cerasa. Al post il giornalista allega l’articolo pubblicato dal quotidiano nel quale vengono riportate le parole del procuratore di Napoli. Abbiamo chiamato Gratteri per capire perché ha detto che Sal Da Vinci voterà “no” al referendum (falso). Ci ha detto: scherzavo. E ha aggiunto: “Se dovete speculare fate pure. Tanto dopo il referendum con voi del Foglio faremo i conti, tireremo su una rete”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

