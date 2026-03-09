Laveno Mombello | 5 posti servizio civile 519€ al mese

Il comune di Laveno Mombello ha annunciato l’apertura delle selezioni per cinque giovani tra i diciotto e i ventotto anni interessati a partecipare al servizio civile universale del 2026. La posizione prevede un impegno di 519 euro al mese per l’intera durata del progetto. Le candidature sono rivolte a chi desidera contribuire alle attività promosse dall’ente nell’ambito del servizio civile.

Il comune di Laveno Mombello ha aperto le selezioni per cinque giovani tra i diciotto e i ventotto anni che desiderano impegnarsi nel servizio civile universale del 2026. Questa iniziativa, gestita in collaborazione con SCANCI, offre un contratto retribuito di dodici mesi a partire da settembre prossimo, con un impegno settimanale di circa venticinque ore. I candidati potranno lavorare nei settori della cultura, dei servizi sociali e dell’educazione, ricevendo un contributo mensile di euro 519,47 e acquisendo competenze certificate utili per il futuro professionale. L’opportunità si colloca nel contesto più ampio dello sviluppo economico e sociale della Lombardia, dove i comuni come Laveno Mombello cercano di formare una nuova generazione di cittadini attivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Laveno Mombello: 5 posti servizio civile, 519€ al mese Articoli correlati Servizio civile, 20 posti in Romagna: un anno di formazione a 520 euro al meseConfcooperative Romagna-Estense promuove venti posizioni di Servizio civile universale, di cui uno nella sede di Forlì e uno nella sede di Cesena e... Laveno Mombello – Il centrosinistra di Laveno in vista delle elezioni: “Lavoriamo ad una lista di maIl centrosinistra di Laveno Mombello sta lavorando a una nuova formula elettorale per le comunali del 2026, con l’obiettivo di superare le logiche... Tutti gli aggiornamenti su Laveno Mombello Discussioni sull' argomento Effimera Bellezza: a Laveno Mombello un percorso culturale prima e dopo l’8 marzo; A Laveno Mombello è rifiorito il suggestivo Labirinto delle Camelie; Gesto disperato in hotel: salvata dalla polizia; Laveno, riqualificati gli accessi a tre spiagge. Servizio Civile 2026: a Laveno Mombello disponibili 5 posti per i giovani dai 18 ai 28 anniUn’esperienza costruttiva e remunerata per crescere nei settori della cultura e dei servizi sociali del Comune: ecco come partecipare ... varesenews.it Festa e mimose in piazza a Laveno Mombello: la comunità si ritrova per l’8 marzo. - facebook.com facebook