Nichi Vendola si schiera per il no al referendum sulla giustizia, anche se ammette di aver trovato alcuni aspetti interessanti nelle proposte. Alla fine, però, decide di votare contro, spiegando le sue ragioni pubblicamente. La sua posizione crea già discussioni tra chi sperava in un’eventuale apertura al sì.

C’è chi dice no, ma vorrebbe dire sì. Anche Nichi Vendola si colloca sul fronte del no al referendum sulla giustizia, pur riconoscendo di aver guardato con interesse ad alcune delle sue premesse. La posizione ricalca quella espressa da altri esponenti della sinistra, come Goffredo Bettini: un dissenso che nasce non da una difesa dello status quo, ma da un giudizio critico sulla riforma proposta. Intercettato alla Camera dal Foglio, Vendola ha chiarito subito la propria scelta sul voto referendario: “Voterò no, ma anche io avrei voluto dire sì alla separazione delle carriere, anche io avrei voluto . 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Giustizia, Vendola sul referendum: "Vorrei votare sì ma voto no: ecco perché"

Nichi Vendola si trova in bilico tra il desiderio di votare sì e la decisione di dire no.

Nel Pd si vive una scena da commedia.

