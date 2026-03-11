Referendum Giuseppe Visone Dda Napoli | un magistrato che vota sì senza scomodare la politica

Un magistrato ha espresso il suo voto favorevole al referendum confermativo della legge costituzionale, senza coinvolgere la politica. La sua posizione viene annunciata in un articolo di circa tre minuti di lettura, in cui si discute del rischio associato alla consultazione. La notizia si concentra sulla scelta di un pubblico ufficiale di sostenere il sì senza entrare in considerazioni politiche o motivazioni soggettive.

Tempo di lettura: 3 minuti Il rischio che il referendum confermativo della legge costituzionale su “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare”, la cosiddetta riforma della magistratura (urne aperte il 22 e 23 marzo), rischi di diventare terreno fertile per scontri politici e di bandiera è sempre più alto. Seguire il proprio partito anche quando non si conosce a fondo la materia può diventare pericoloso. Gli elettori italiani sanno davvero cosa prevede la riforma o si stanno facendo influenzare dal fatto che a proporla sia l’attuale Governo? Ed è vero che se si vota sì si è di destra, ma se si vota no si è di sinistra come tutti i magistrati? Andiamo per ordine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

