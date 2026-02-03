Il pubblico ministero Giuseppe Visone critica l’Associazione Nazionale Magistrati. Secondo lui, l’Anm ha preso una posizione sbagliata schierandosi contro la riforma della giustizia. Visone spiega che questa scelta può indebolire l’autonomia dei magistrati e creare confusione tra i cittadini. La discussione sulla riforma continua a tenere banco, mentre le opinioni si dividono.

Ecco #DimmiLaVerità del 3 febbraio 2025. Il pubblico ministero della Dda di Napoli Giuseppe Visone spiega perché l'Anm ha sbagliato a schierarsi per il No alla riforma della giustizia. Ecco #DimmiLaVerità del 2 febbraio 2026. Il senatore di Fdi Guido Castelli, commissario straordinario per il terremoto del Centro Italia 2016-17, ci spiega cosa si potrà fare per le famiglie di Niscemi. Ecco #DimmiLaVerità del 30 gennaio 2025. Il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca attacca Schifani sulla frana di Niscemi: «Lo vado a prendere!». Ecco #DimmiLaVerità del 29 gennaio 2026. Il grande esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti rivela un dettaglio inedito della escalation Usa-Iran. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Il magistrato Giuseppe Visone: «l'Anm sbaglia a schierarsi per il No»

Approfondimenti su Dimmi La Verità

Nel nuovo episodio di #DimmiLaVerità, il generale Giuseppe Santomartino analizza il ruolo dell’islamofobia e il suo impatto sulla lotta al terrorismo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Dimmi La Verità

Argomenti discussi: Firenze, presentazione del libro 'Dimmi che verità ti occorre' al teatro Niccolini; Voi ragazzi di oggi; La sorella di Federica Torzullo a Carlomagno: Dimmi chi è il tuo complice. Tolta la patria potestà, oggi i funerali dei genitori di Claudio; Coldiretti: Raggiunto nel 2025 record storico sulle esportazioni.

Ti sei fatta male? Dimmi la verità, ti do una mano. Vieni a sederti con me…: Pamela Petrarolo entra in studio a BellaMa’ e cade rovinosamente – VIDEOLa showgirl è inciampata procurandosi un'abrasione al ginocchio. Diaco: Ti sei fatta male? Vieni a sederti con me ... ilfattoquotidiano.it

Dimmi chi ti ha aiutato: il grido della sorella di Federica TorzulloPer Stefania Torzullo, le parole di Claudio Carlomagno non bastano. In una lettera fatta recapitare a Quarto Grado lo accusa di mentire, di non aver raccontato tutta la verità e soprattutto di non ave ... msn.com

IDOMITA a Napoli, nella splendida cornice della libreria Mondadori in galleria Umberto ,con il Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia Giuseppe Visone e l' immancabile Valeria D' Onofrio, per parlare di come la criminalita' organizzata stia c - facebook.com facebook