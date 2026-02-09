Dall’angelo al meme via crucis social del sindaco

Questa mattina il sindaco si è trovato coinvolto in una curiosa vicenda sui social. Un affresco nella cappella del Crocifisso, a San Lorenzo in Lucina, che rappresenta un angelo, è stato condiviso online con l’immagine sostituita dal volto della premier Giorgia Meloni. La scena ha fatto rapidamente il giro del web, trasformando un dettaglio religioso in un meme. Il sindaco, che si trova al centro di questa ironia digitale, ha preferito non commentare subito, mentre sui social si moltiplicano le reazioni di cittadini e utenti.

L'angelo restaurato nell'affresco della cappella del Crocifisso, a San Lorenzo in Lucina, aveva preso le sembianze der premier Giorgia Meloni. Apriti cielo. Polemiche, strepiti, comunicati, sopracciglia inarcate e santini stracciati. Risultato? L'angelo viene tolto, come 'na storia Instagram che un' ha fatto like. Fine? Macché. Ecco che entra in scena el sindaco mediatico e commissario provinciale della Lega, Agnelli, che invece de fermasse davanti al buon senso decide de rilanciare. Ma come? Con la diplomazia? Con la riflessione istituzionale? No: con una brutta caricatura, anche raffazzonata, realizzata coi piedi.

