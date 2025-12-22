La caduta a Domenica IN non è il solo momento televisivo memorabile dei Ricchi e Poveri in questo 2025. Anzi, erano stati proprio loro a inaugurare l'annata con gli insulti di Angelo in diretta a L'anno che verrà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Domenica In, la caduta dei Ricchi e Poveri: microfono aperto, cosa si sente

Leggi anche: Caduta rocambolesca per "I Ricchi e Poveri" a Domenica In

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dagli insulti a microfono aperto alla caduta a Domenica In, Ricchi e Poveri protagonisti di primo e ultimo meme del 2025.

Dagli insulti a microfono aperto alla caduta a Domenica In, Ricchi e Poveri protagonisti di primo e ultimo meme del 2025 - La caduta a Domenica IN non è il solo momento televisivo memorabile dei Ricchi e Poveri in questo 2025. fanpage.it