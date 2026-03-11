Quella di Gratteri al Foglio è intimidazione dice il Comitato Camere Penali per il Sì Calenda | Da sospensione

Il Comitato Camere Penali per il Sì ha definito come un atto di intimidazione l’intervista del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, al Foglio. La polemica è nata dopo che Gratteri è stato ospite di La7 e le sue dichiarazioni sono state oggetto di discussione. Calenda ha richiesto la sospensione di Gratteri, mentre tutto è partito con un intervento di Sal Da Vinci.

Tutto è cominciato con Sal Da Vinci. Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, ospite fisso di La7 e volto più riconoscibile della campagna referendaria per il No, aveva lasciato intendere in tv che il vincitore del festival di Sanremo, autore della canzone "Per sempre Sì", avrebbe in realtà votato No. Ma lo stesso Sal Da Vinci ha smentito. Interpellato dal Foglio su questo episodio, Gratteri ha detto che scherzava, che era un gioco con il conduttore Massimo Gramellini, che bisognava ridere. Fin qui, una scaramuccia. Ma poi, nel mezzo dell'intervista, il procuratore ha cambiato registro. "Senta, con voi del Foglio – ha detto – se dovete speculare e diffamare persino su Sal Da Vinci, fate pure. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

