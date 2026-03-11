Le prime indiscrezioni sullo smartphone realme 17 Pro+ indicano una fotocamera principale da 200 MP e un teleobiettivo periscopico. Mentre il mercato si concentra ancora sul realme 16 Pro+, le voci riguardanti il nuovo modello si diffondono, rivelando dettagli sui componenti fotografici e le possibili caratteristiche tecniche. La notizia arriva in un momento in cui il settore degli smartphone si muove rapidamente con continui aggiornamenti.

Il ciclo di aggiornamenti degli smartphone corre veloce, e mentre molti stanno ancora scoprendo il realme 16 Pro+, le prime indiscrezioni sul successore, realme 17 Pro+, iniziano a circolare. La fonte è Digital Chat Station, uno dei leaker più affidabili nel settore, che ha condiviso i primi dettagli sulla scheda tecnica del nuovo modello. Secondo le informazioni trapelate, il realme 17 Pro+ dovrebbe debuttare nella seconda metà del 2026, confermando la strategia di rilascio semi-annuale di realme. Il punto forte del nuovo modello sembra essere ancora una volta il comparto fotografico. Il leak parla di un sensore Samsung HP5 da 200 MP come fotocamera principale, affiancato da un teleobiettivo periscopico Samsung JN5 da 50 MP, capace di uno zoom ottico 3,5x. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Realme 17 Pro+: primi leak svelano fotocamera da 200 MP e teleobiettivo periscopico

Articoli correlati

Vivo x300 ultra teleobiettivo periscopico da 200 mp potrebbe superare la concorrenzaintroduzione sintetica ed essenziale: questo testo analizza i principali aggiornamenti del Vivo X300 Ultra, concentrandosi sul sensore da 200 MP,...

Realme prossimo flagship potrebbe essere un mostro della fotocamera con due sensori da 200 mpla tendenza verso sensori da 200 MP sta guadagnando terreno tra i modelli di fascia alta, e le voci indicano che il realme gt 9 pro possa adottare un...

Una selezione di notizie su Realme 17 Pro primi leak svelano...

Temi più discussi: Migliori smartphone Realme: la classifica di Marzo 2026; I migliori smartphone top di gamma del 2026 per la fotografia; Samsung Galaxy S26 Ultra, la recensione del top di gamma Android per eccellenza; Migliori smartphone per ricezione di Marzo 2026.

Realme 17 Pro+ continuerà a guardare ai Camera Phone: primi indizi sulla fotocameraÈ passato pochissimo dal lancio in Italia della serie Realme 16 Pro, ma – come di consueto – le indiscrezioni corrono e spesso fanno capolino anche molto prima dell’uscita effettiva di un dispositivo. gizchina.it

realme 16 Pro ufficiale in Italia: design e fotocamera da 200MPLa nuova serie realme 16 Pro arriva ufficialmente in Italia e segna un ulteriore passo avanti per il brand nel segmento premium della fascia media. La lineup è ... tecnoandroid.it

Realme presenta la serie 16 pro con caratteristiche e prezzi ufficiali x.com

Realme Note 80 è ufficiale: il nuovo low cost con 6.300 mAh e resistenza militare #RealmeNote80 https://gizchina.it/2026/03/realme-note-80-specifiche-tecniche-prezzo-uscita/ - facebook.com facebook