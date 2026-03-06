Il Vivo X300 Ultra si presenta con un sensore principale da 200 MP e un sistema periscopico per lo zoom ottico. Il telefono include aggiornamenti nelle funzioni di videografia e miglioramenti nelle capacità fotografiche. Le specifiche tecniche puntano a distinguersi rispetto ad altri modelli sul mercato. La presentazione ufficiale si concentra su queste caratteristiche principali.

introduzione sintetica ed essenziale: questo testo analizza i principali aggiornamenti del Vivo X300 Ultra, concentrandosi sul sensore da 200 MP, sull’unità periscopica e sulle innovazioni legate alla videografia. vengono delineate le caratteristiche del sensore ISOCELL HP0 di Samsung in abbinamento alle ottiche ZEISS, insieme alle novità di stabilizzazione e alle prospettive di lancio globale. il Vivo X300 Ultra integra un sensore da 200 MP realizzato da Samsung, designated come ISOCELL HP0, combinato con ottiche ZEISS. Vivo definisce questa configurazione come la camera periscopica chiamata “Thanos”, pensata per offrire una resa cromatica più accurata, autofocus ottimizzato e migliori prestazioni HDR, con un consumo energetico gestito con attenzione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Vivo x300 ultra teleobiettivo periscopico da 200 mp potrebbe superare la concorrenza

Vivo x300 ultra in arrivo a marzo, oppo find x9 ultra in aprile con fotocamere da 200 mpfonti di rumor indicano che il Vivo X300 Ultra potrebbe essere presentato nel corso della seconda metà di marzo, con l’OPPO Find X9 Ultra che...

Smartphone android compatto con teleobiettivo da 200 mp che potrebbe superare galaxy s26 e pixel 10nuove indiscrezioni emergono sulla serie xiami 18, con focus su una crescita fotografica significativa e su scelte hardware che potrebbero...

Vivo X300 Ultra Leaks With 200MP Camera

Approfondimenti e contenuti su Vivo x300.

Temi più discussi: Vivo allunga il tiro: l’X300 Ultra ha un teleobiettivo ottico Zeiss da 400mm; VIVO presenta X300 Ultra al MWC 2026: focus sulle funzionalità di registrazione video; vivo X300 Ultra debutta al MWC 2026 con teleobiettivo ZEISS da 400 mm; Vivo X300 Ultra: ecco cosa è venuto fuori dal MWC 2026.

Vivo X300 Ultra porta la stabilizzazione professionale al nuovo teleobiettivoIl MWC potrebbe essere finito, ma i teaser ufficiali per il Vivo X300 Ultra continuano. Dopo che le novità più importanti della fotocamera principale da 200 megapixel da 35 mm sono già state confermat ... notebookcheck.it

vivo X300 Ultra: La Fotocamera Teleobiettivo da 200MP e le Innovazioni FotograficheScopri le innovazioni fotografiche del Vivo X300 Ultra, tra cui un teleobiettivo da 200MP e un sistema di stabilizzazione all'avanguardia. xiaomitoday.it

Prezzone Mediaworld per il top cameraphone sul mercato VIVO X300 Pro, 512 GB, BROWN #MEDIAWORLD A soli 1.099,00€ invece di 1.399,00€ Acquista https://www.awin1.com/cread.phpawinaffid=543163&awinmid=18529&platform=dl&u - facebook.com facebook

Oppo Find X9 Ultra e Vivo X300 Ultra, coppia di leak: puntano sulle fotocamere x.com