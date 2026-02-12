Haaland ritrova il gol Donnarumma para tutto | Manchester City-Fulham gli highlights

Il Manchester City batte 3-0 il Fulham nell’incontro di Premier League di metà settimana. Haaland torna a segnare, mentre Donnarumma si supera con alcune parate decisive. La partita si decide in modo netto, con i Citizens che chiudono la sfida senza troppi problemi.

Semenyo ha avuto un impatto significativo al Manchester City, contribuendo con un gol e un palo clamoroso.

Man City, Haaland torna al gol su azione contro il Fulham: il diagonale è perfettoDopo 8 partite a secco, Erling Haaland torna al gol su azione nel match contro il Fulham. Il numero nove norvegese trova il definitivo 3-0 battendo Leno con un diagonale mancino imparabile dal limite ... sport.sky.it

Haaland torna a segnare in Premier: il City vince ad Anfield e non molla l’ArsenalHaaland firma la rimonta del Manchester City contro il Liverpool, che termina il match in 10 a causa dell'espulsione di Szoboszlai ... gianlucadimarzio.com

