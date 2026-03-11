Real-City e Psg-Chelsea stasera in Champions League | dove vederle

Stasera si giocano due partite di Champions League: il Paris Saint-Germain affronta il Chelsea FC e il Real Madrid sfida il Manchester City negli ottavi di finale. Le gare si disputano in un momento in cui alcune squadre italiane sono già uscite dalla competizione. La competizione europea entra nel vivo con queste sfide, trasmesse in diretta e visibili su diverse piattaforme.

Torna protagonista oggi, 11 marzo, la UEFA Champions League. Dopo la sfortunata uscita dell’Atalanta, sconfitta 6-1 in casa dal Bayern, in campo per l’andata degli ottavi di finale scenderanno il Paris Saint-Germain contro il Chelsea FC, e il Real Madrid contro il Manchester City. Sfide che mettono di fronte quattro delle squadre più attese della massima competizione europea. Il Psg guidato da Luis Enrique arriva all’appuntamento dopo aver superato il AS Monaco nei playoff, risultato che ha consentito ai parigini di staccare il pass per gli ottavi. Percorso diverso invece per il Chelsea: i Blues hanno conquistato la qualificazione diretta grazie al sesto posto ottenuto nella fase campionato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Dove vedere Real Madrid-Manchester City e Psg-Chelsea di Champions League in tv e streaming; Quale partita su TV8 e Cielo stasera e domani: ottavi di Champions League anche gratis, cosa sarà visibile in chiaro il 10 e 11 marzo; Real Madrid è tornato in crisi, volano Bayern e Psg; Guardiola avvisa: Dura con il Real. Donnarumma dà la carica: Il City vuole arrivare fino in fondo.

