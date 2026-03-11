Re Tutto Cancella Ovvero come nacquero le parole | appuntamento per le famiglie al Teatro Dragoni

Sabato 21 marzo alle 21, al Teatro Dragoni di Meldola, si terrà lo spettacolo “Re Tutto Cancella” della compagnia Teatro Perdavvero, inserito nella rassegna “A Teatro in Famiglia” della stagione 2025-26. L’evento è rivolto alle famiglie e mira a intrattenere un pubblico di tutte le età con una rappresentazione teatrale. L’appuntamento si svolge nel contesto della programmazione del teatro locale.

Per la rassegna "A Teatro in Famiglia", proposta nella Stagione 2025-26 al Teatro Dragoni di Meldola, sabato 21 marzo alle 21 la compagnia Teatro Perdavvero presenta Re Tutto Cancella. Ovvero come nacquero le parole, uno spettacolo di e con Marco Cantori prodotto da Accademia Perduta-Romagna.

Teatro per le famiglie, la stagione del Dragoni si apre con "Abbracci"Sabato 10 gennaio al teatro Dragoni di Meldola parte la nuova edizione della rassegna "A Teatro in Famiglia".

‘The Frozen Show’, nuovo appuntamento benefico della rassegna dedicata al teatro per le famiglieDomenica 22 alle 17, presso la Sala Polivalente della Fondazione Ado, si terrà lo spettacolo per tutta la famiglia ‘The Frozen Show’.

