Teatro per le famiglie la stagione del Dragoni si apre con Abbracci

Il teatro Dragoni di Meldola inaugura la nuova stagione della rassegna

Sabato 10 gennaio al teatro Dragoni di Meldola parte la nuova edizione della rassegna "A Teatro in Famiglia". A inaugurare il programma sarà, alle ore 21, lo spettacolo "Abbracci", una produzione di Teatro Telaio, scritta e diretta da Angelo Facchetti e interpretata da Michele Beltrami e Paola. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Teatro Dragoni, Meldola: Sabato 10 gennaio “Abbracci” della compagnia Teatro Telaio.

Teatro Dragoni, una stagione per tutti i gusti - Marianna e Marco Morandi, Enzo Decaro, Nancy Brilli, Paolo Cevoli, Stivalaccio Teatro ed Enrico Guarnieri saranno i protagonisti della stagione di prosa 2025- ilrestodelcarlino.it

Stagione con il segno più per il ‘Dragoni’ - 800 gli spettatori che hanno decretato un nuovo importante successo – con un 13% di spettatori in più – della stagione teatrale al Dragoni di Meldola promossa dall’amministrazione ... ilrestodelcarlino.it

