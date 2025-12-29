Teatro per le famiglie la stagione del Dragoni si apre con Abbracci
Il teatro Dragoni di Meldola inaugura la nuova stagione della rassegna
Sabato 10 gennaio al teatro Dragoni di Meldola parte la nuova edizione della rassegna "A Teatro in Famiglia". A inaugurare il programma sarà, alle ore 21, lo spettacolo "Abbracci", una produzione di Teatro Telaio, scritta e diretta da Angelo Facchetti e interpretata da Michele Beltrami e Paola. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
