Re Carlo III si trova ora ad affrontare una nuova preoccupazione legata a Sarah Ferguson, ex duchessa di York, che potrebbe decidere di vendere segreti sulla famiglia reale. La questione ha attirato l’attenzione dei media, alimentando le tensioni e i timori all’interno della monarchia britannica. La situazione si aggiunge alle altre problematiche che coinvolgono la Corona, come lo scandalo Epstein e la crisi istituzionale.

Non c’è pace per la Corona britannica. Alle preoccupazioni che già affliggerebbero Re Carlo III in questo periodo, dallo scandalo Epstein alla crisi della monarchia, se ne sarebbe aggiunta un’altra, altrettanto grave: Sarah Ferguson. La ex duchessa di York non avrebbe più nulla da perdere e pur di guadagnare soldi sarebbe disposta a rivelare segreti scottanti su tutta la royal family, compreso l’ex marito Andrea Mountbatten-Windsor. Una prospettiva che starebbe gettando la monarchia nello sconforto. “Fergie” potrebbe diventare una mina vagante per Carlo, già alle prese con le conseguenze dell’arresto di Andrea. “Si rivolterà contro di loro”. La situazione economica di Sarah Ferguson non sarebbe delle più rosee. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Re Carlo adesso teme Sarah Ferguson: l’ex duchessa di York potrebbe vendere segreti sulla famiglia reale

