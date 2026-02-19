Bufera anche su Sarah Ferguson | cosa rischia l' ex duchessa di York

L’arresto dell’ex principe Andrea ha provocato una forte reazione mediatica e ha coinvolto anche Sarah Ferguson, sua ex moglie. La vicenda ha portato alla luce vecchi dissapori e tensioni familiari, mentre i giornali puntano il dito sui rischi legali per entrambe. Ferguson, che negli ultimi mesi aveva cercato di mantenere un profilo basso, si trova ora al centro di attenzioni indesiderate. La sua posizione potrebbe peggiorare nei prossimi giorni, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

L'arresto dell'ex principe Andrea, com'era ovvio attendersi, ha scatenato una vera e propria bufera mediatica, travolgendo anche i suoi familiari più stretti. Nonostante il terzogenito della regina Elisabetta II sia stato fermato per condotta illecita nell'esercizio di funzioni pubbliche, e in particolar modo per aver condiviso dati sensibili con un soggetto non autorizzato nel ruolo di emissario commerciale per il governo britannico, violando i doveri e l'Official Secrets Act, il suo coinvolgimento nel caso Epstein fa presagire che l'inchiesta nei suoi confronti possa ulteriormente allargarsi.