Tragedia Mecnavi la città commemora i tredici operai morti nel 1987

La città ricorda ancora oggi i tredici operai morti nel 1987 durante i lavori di manutenzione sulla nave gasiera “Elisabetta Montanari”. Sono passati 39 anni da quell’incidente che ha segnato profondamente la comunità locale. La commemorazione si svolge ogni anno nel rispetto delle vittime, mantenendo vivo il ricordo di quella tragedia.

Sono trascorsi 39 anni dalla tragedia della Mecnavi, l'incidente che il 13 marzo 1987 costò la vita a tredici lavoratori impegnati nelle operazioni di manutenzione straordinaria della nave gasiera "Elisabetta Montanari". Il Comune di Ravenna, insieme ai sindacati Cgil, Cisl e Uil e a realtà culturali cittadine, ha organizzato per venerdì 13 marzo la giornata di commemorazione che, oltre a ricordare la strage, vuole essere un'occasione per approfondire il tema del caporalato e della sicurezza sul lavoro.

Mecnavi, Bertinoro ricorda i tredici operai morti nel 1987: il programma delle iniziativeIl 13 marzo ricorre il 39° anniversario della tragedia della Mecnavi, uno degli incidenti sul lavoro più gravi della storia italiana.

Dalla tragedia Mecnavi al terremoto del 2012: è morto Demetrio Egidi, guidò la Protezione civile regionale“In quasi trent’anni a capo della Protezione civile dell’Emilia-Romagna, è stato sempre in prima linea nelle emergenze, gestendo con determinazione e...

