Ogni 11 ottobre le scuole dovranno commemorare il naufragio del piroscafo britannico Arandora Starla che causò la morte di 446 italiani deportati nel Regno Unito È una proposta di legge

L’Assemblea della Camera ha iniziato a discutere una proposta di legge per creare una giornata dedicata ai 446 italiani morti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star. La proposta vuole ricordare le vittime di quel tragico evento che si verificò durante la seconda guerra mondiale e coinvolse deportati italiani nel Regno Unito. La data scelta sarebbe il 11 ottobre, giorno in cui si ricorderanno gli italiani internati e morti in quell’incidente.

L'Assemblea della Camera ha dato avvio all'esame di una proposta di legge che mira a istituire una giornata nazionale dedicata ai 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito durante la seconda guerra mondiale, morti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star. La nave venne affondata il 2 luglio 1940, nell'Oceano Atlantico, da un siluro lanciato da un'unità della marina tedesca.

