Guerra in Iran Vannacci pronto a partire per il fronte | Se richiamassero riservisti tornerei nell' Esercito

Roberto Vannacci ha dichiarato di essere pronto a tornare in servizio nell’Esercito se venisse richiesto come riservista. Ha espresso la disponibilità a partire per il fronte in Iran, criticando la guerra in corso. La sua posizione è stata comunicata attraverso un messaggio in cui ha affermato di essere pronto a tornare nell’Esercito qualora ci fosse un richiamo ufficiale.

Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, è intervenuto sui principali scenari di politica internazionale, dalla crisi in Iran alla guerra in Ucraina. L’ex generale ha criticato l’attacco contro Teheran, sostenendo che i conflitti in corso stanno penalizzando soprattutto l’Europa. Secondo Vannacci, le operazioni militari per rovesciare i regimi spesso producono instabilità. Poi ha aggiunto che se l’Italia entrasse nel conflitto e venissero richiamati i riservisti potrebbe tornare nell’Esercito. Poi, sul caso Crosetto a Dubai, ha definito “paradossale il fatto che fosse in vacanza in una zona di guerra”. Le conseguenze della guerra in... 🔗 Leggi su Virgilio.it

?Iran, Trump pronto alla guerra. Nyt: «Esercito in posizione per attaccare». E Teheran punta alla difesa ?a mosaico??L'esercito americano si è messo «in posizione» per un possibile attacco all'Iran.

Iran, Casa Bianca: “Spagna coopererà con esercito nella guerra”. Ma Madrid smentisce(Adnkronos) – Nuovo capitolo nello scontro a distanza tra Donald Trump e Pedro Sanchez sulla guerra in Iran.

"Su una scala da uno a 10 con la guerra in Iran stiamo facendo 15". Lo ha detto Donald Trump ad una tavola rotonda sui prezzi dell'energia alla Casa Bianca. "Abbiamo l'esercito piu' forte del mondo", ha aggiunto. "Quando dei pazzi hanno l'arma nucleare suc - facebook.com facebook

