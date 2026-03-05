Guerra in Iran Vannacci pronto a partire per il fronte | Se richiamassero riservisti tornerei nell' Esercito

Roberto Vannacci ha dichiarato di essere pronto a tornare in servizio nell’Esercito se venisse richiesto come riservista. Ha espresso la disponibilità a partire per il fronte in Iran, criticando la guerra in corso. La sua posizione è stata comunicata attraverso un messaggio in cui ha affermato di essere pronto a tornare nell’Esercito qualora ci fosse un richiamo ufficiale.

Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, è intervenuto sui principali scenari di politica internazionale, dalla crisi in Iran alla guerra in Ucraina. L’ex generale ha criticato l’attacco contro Teheran, sostenendo che i conflitti in corso stanno penalizzando soprattutto l’Europa. Secondo Vannacci, le operazioni militari per rovesciare i regimi spesso producono instabilità. Poi ha aggiunto che se l’Italia entrasse nel conflitto e venissero richiamati i riservisti potrebbe tornare nell’Esercito. Poi, sul caso Crosetto a Dubai, ha definito “paradossale il fatto che fosse in vacanza in una zona di guerra”. Le conseguenze della guerra in... 🔗 Leggi su Virgilio.it

