Non ce l’ha fatta Il volo spaventoso poi la corsa in ospedale | tragedia in Italia morto così

Un grave incidente si è verificato a Frosinone, dove un operaio di 48 anni è deceduto dopo essere caduto dal tetto di un'azienda specializzata nella produzione di attrezzature e veicoli per la raccolta dei rifiuti. L’incidente è avvenuto in via Fermi, suscitando sgomento e richieste di verifica sulla sicurezza sul lavoro. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi che sottolineano l’importanza di rispettare le normative di sicurezza nelle attività industriali.

Tragedia sul lavoro a Frosinone, dove un operaio di 48 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un’azienda che produce attrezzature e veicoli per la raccolta dei rifiuti, situata in via Fermi. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, di nazionalità straniera, si trovava sul tetto dello stabilimento per eseguire alcuni lavori di manutenzione. Per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. La caduta si è rivelata immediatamente drammatica. I colleghi hanno lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure direttamente nell’area dell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

