Il delitto scuote Anguillara | si dimette l’assessora alla Sicurezza è la madre del marito di Federica Torzullo

A Anguillara, il caso dell’omicidio di Federica Torzullo ha avuto ripercussioni anche sulla scena politica locale, con le dimissioni dell’assessora alla Sicurezza, Maria Messenio, dopo l’arresto del figlio. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessioni sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze all’interno delle istituzioni del territorio.

Le dimissioni di Maria Messenio dopo l’arresto del figlio. Il caso dell’omicidio di Federica Torzullo ha ormai superato i confini della cronaca nera, arrivando a investire direttamente le istituzioni locali. Maria Messenio, assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara Sabazia, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico. La decisione arriva all’indomani dell’ arresto del figlio Claudio Carlomagno, accusato di omicidio aggravato della moglie. Secondo quanto trapela da ambienti istituzionali, le dimissioni sarebbero state formalmente depositate nella mattinata odierna, anche se non ancora comunicate ufficialmente in Consiglio comunale dal sindaco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Il delitto scuote Anguillara: si dimette l’assessora alla Sicurezza, è la madre del marito di Federica Torzullo Si è dimessa l’assessora di Anguillara dopo l’arresto del figlio per il femminicidio di Federica TorzulloL'assessora alla Sicurezza di Anguillara, Maria Messenio, si è dimessa a seguito dell'arresto del figlio, Claudio Carlomagno, coinvolto nel femminicidio di Federica Torzullo. Anguillara, è di Federica Torzullo il corpo trovato sotterrato vicino alla ditta del marito. Fermato e trasferito in carcere l'uomoA Anguillara, il corpo di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio, è stato rinvenuto sotterrato vicino alla ditta del marito. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Femminicidio Anguillara, il procuratore spiega a Ignoto X perché è stato un delitto particolarmente efferato - Il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha risposto alle domande dei giornalisti dopo l’in terrogatorio di Claudio Agostino Carlomagno, accusato dell’ omicidio della moglie Federica Torzullo ... tg.la7.it

Cena con Delitto – Morte a Venezia Birra&Brace Bonate Sopra Domenica 18 gennaio 2026 – Ore 20:00 Tra maschere, canali e silenzi sospetti... una morte scuote la bellezza di Venezia. Un delitto inspiegabile. Un mistero da risolvere. Una cen facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.