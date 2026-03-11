Hanno tentato di rapire un bambino ma è una fake news L’assessora di Garda Roberta Cecere si dimette

L’assessora di Garda, Roberta Cecere, si è dimessa dopo la diffusione di una notizia falsa riguardante un tentativo di rapimento di un bambino a Bardolino. La notizia si è diffusa rapidamente nel Comune, generando preoccupazione tra la popolazione. La vicenda ha portato alle dimissioni dell’assessora, che ha deciso di lasciare il suo incarico in seguito alla circolazione del messaggio infondato.

Le dimissioni dell’assessora Roberta Cecere scuotono il Comune di Garda dopo la diffusione di una fake news su un presunto rapimento di un bambino nel vicino paese di Bardolino, sul lago di Garda. La vicenda, nata da un messaggio vocale WhatsApp, ha generato forte allarme tra i cittadini e acceso un acceso dibattito politico e istituzionale. L’ormai ex assessora al Sociale e all’Istruzione ha deciso di lasciare l’incarico dopo essere stata indicata come l’autrice del messaggio audio che ha diffuso la notizia, poi rivelatasi completamente infondata. Il contenuto del vocale parlava di un tentativo di rapimento di un ragazzino di 11 anni, collegandolo addirittura a presunti fenomeni di traffico di organi e pedofilia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

