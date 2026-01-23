Muore il ras del clan dei Casalesi

Nicola Garofalo, conosciuto come Lino Badoglio, è deceduto all’età di 62 anni. Figura di rilievo nel clan dei Casalesi, era un referente di lunga data per le aree di Lusciano e Parete, appartenente alla fazione Bidognetti. La sua scomparsa segna la perdita di un esponente importante nel contesto criminale della regione.

Si è spento all'età di 62 anni Nicola Garofalo detto Lino Badoglio, esponente di spicco del clan dei Casalesi fazione Bidognetti, referente di lungo corso per Lusciano e Parete. Fu coinvolto nella maxi inchiesta dei carabinieri del comando provinciale di Caserta coordinati dalla Dda di Napoli.

